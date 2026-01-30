В Госдуме предложили запретить блокировать социальные сети

По мнению парламентариев, развернувшаяся в последнее время активная блокировка социальных сетей и сервисов справедливо воспринимается гражданами как ограничение конституционных прав. Они также отметили, что зачастую такие блокировки не сопровождаются разъяснением со стороны надзорных органов о причинах таких действий.