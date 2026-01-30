Ричмонд
-10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники уфимского ЧОПа остались без 2,5 млн рублей: в дело вмешались прокуроры

В Уфе сотрудникам охранного предприятия задолжали 2,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе по требованию прокуратуры сотрудникам частной охранной организации «Центр защиты» полностью выплачена многомесячная задолженность по заработной плате. Общая сумма выплат превысила 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОП «Центр защиты». Выяснилось, что с июня по сентябрь прошлого года компания не выплачивала зарплату 53 своим работникам, в результате чего и образовалась крупная задолженность.

Надзорный орган внес представление руководителю организации и возбудил на него административное дело по статье «Невыплата зарплаты в установленный срок».

После вмешательства прокуратуры все финансовые обязательства перед сотрудниками были выполнены, и задолженность полностью погашена, тем самым трудовые права работников удалось восстановить.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.