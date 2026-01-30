Ричмонд
В Волгоградской области закрыли школу из-за отсутствия учеников

В селе Котовского района некого учить.

Источник: Администрация Волгоградской области

В Котовском районе Волгоградской области приостановили работу школы в селе Перещепное.

Решение приняли 27 января 2026 года, о чем сообщили в местном районном паблике. Речь идет о Перещепновском филиале Мокро-Ольховской средней школы.

Причина закрытия проста — в филиале не оказалось ни одного ученика. Набор обучающихся оказался нулевым, поэтому продолжать образовательную деятельность стало невозможно.

«Руководителю школы Н. А. Кевпанич поручено оформить все документы, связанные с приостановлением работы филиала, в установленном порядке. Исполнение решения будет находиться под контролем заместителя главы Котовского района по социальным вопросам Е. С. Друзюк», — говорится в официальном документе, размещенном в паблике.

Постановление начинает действовать с момента его официального опубликования. В администрации района подчеркнули, что приостановка работы школы связана исключительно с отсутствием детей. Других причин для закрытия филиала не называлось.