В Волгоградской области закрыли школу из-за отсутствия учеников

«Руководителю школы Н. А. Кевпанич поручено оформить все документы, связанные с приостановлением работы филиала, в установленном порядке. Исполнение решения будет находиться под контролем заместителя главы Котовского района по социальным вопросам Е. С. Друзюк», — говорится в официальном документе, размещенном в паблике.