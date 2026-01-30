Ричмонд
Как бы не унесло: В Молдове объявлен «желтый» код из-за усиления ветра

Предупреждение действует с 18:00 30 января до 13:00 31 января.

В центре и на юге Молдовы объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром.

Предупреждение действует с 30 января, 18:00 до 31 января, 13:00.

В указанный период ожидается усиление северного ветра с порывами до 15−18 м/с.

Из-за усиления ветра возможна метель и временное снижение видимости.

