Как бы не унесло: В Молдове объявлен «желтый» код из-за усиления ветра

В центре и на юге Молдовы объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром.
Предупреждение действует с 30 января, 18:00 до 31 января, 13:00.
В указанный период ожидается усиление северного ветра с порывами до 15−18 м/с.
Из-за усиления ветра возможна метель и временное снижение видимости.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).
Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).
Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).