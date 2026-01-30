FT: Зеленский обвинил европейцев в «дырявой» ПВО Украины

По его словам, из-за этого Россия поставила энергетическую инфраструктуру «на грань отключения», говорится в статье. Зеленский утверждает, что ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot, которые европейские партнеры обещали поставить Киеву, прибыли через день после того, как энергетические объекты Украины «почти полностью» были выведены из строя. Эту задержку он связал с пропущенным платежом.