FT: Зеленский обвинил европейцев в «дырявой» ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский в четверг в Киеве обвинил своих европейских союзников в том, что они оставили систему противовоздушной обороны Украины «просто пустой», пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Наши батареи ПВО против баллистических ударов пусты, просто пусты. По нашей энергетической инфраструктуре запускаются баллистические ракеты… у нас размещены ЗРК Patriot… но электричества не будет, потому что у нас не осталось перехватчиков.

Владимир Зеленский
президент Украины

По его словам, из-за этого Россия поставила энергетическую инфраструктуру «на грань отключения», говорится в статье. Зеленский утверждает, что ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot, которые европейские партнеры обещали поставить Киеву, прибыли через день после того, как энергетические объекты Украины «почти полностью» были выведены из строя. Эту задержку он связал с пропущенным платежом.

«Транш в рамках инициативы PURL не был оплачен. Ракеты не прибыли», — сказал он, не называя страну, которая пропустила платеж. Как уточняет FT, участниками проекта PURL являются Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Испания.

В результате пропуска платежа многие украинцы, по словам президента, остались без электричества, отопления и воды в самую холодную зиму с начала боевых действий в 2022 году.

FT предполагает, что Зеленский имел в виду российскую атаку 20 января, в ходе которой, по данным украинской стороны, было выпущено 34 баллистических и крылатых ракет. Как поясняет издание, перехватчики PAC-3 — единственные боеприпасы в арсенале Киева, которые могут сбивать баллистические ракеты.

О нехватке ракет-перехватчиков Зеленский предупреждал ранее в январе. 11 января он сказал, что для Украины «первым приоритетом» остаются ракеты для ПВО, которые есть на складах Европы. А 16 января он предупредил, что украинские арсеналы боеприпасов для комплексов ПВО «опасно истощены», а некоторые ЗРК «уже остались без ракет».

Более того, украинский лидер заявил, что перехватчики «должны были прибыть на месяц раньше», когда Киев получил от западных партнеров спутниковые разведданные, свидетельствующие о том, «что баллистические ракеты находятся в пути».

Однако два западных источника, не вдаваясь в подробности, сообщили FT, что заявления Зеленского не соответствуют действительности.