В Ростове назвали размер минимального и максимального пособий по безработице

В донском регионе в качестве безработных зарегистрированы 6 тысяч 127 человек. О том, какие пособия они получают «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в Управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.
Размер максимального пособия по безработице по состоянию на январь 2026 года составил 15 044 рублей. Оно выплачивается в течение шести месяцев тем, кто ищет работу впервые, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Граждане предпенсионного возраста получают такое пособие в течение всего периода выплаты. Другие безработные — только первые три месяца после постановки на учет, затем им начисляют 5 тысяч 880 рублей.
По состоянию на 26 января максимальное пособие по безработице получают 3 265 жителей Ростовской области, а минимальное — 1764 рублей — 805 граждан.
— Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.
