Воронежского тренера восстановили на работе с выплатой зарплаты за вынужденный прогул

На основании этих фактов и с учетом заключения прокурора, суд признал увольнение тренера незаконным и восстановил его на работе. В пользу мужчины с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 436 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.