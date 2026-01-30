Ричмонд
Воронежского тренера восстановили на работе с выплатой зарплаты за вынужденный прогул

Права мужчины помогли отстоять прокуратура и суд.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Железнодорожного района отстояла права тренера спортивной школы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение “Юность Москвы”. Мужчина работал в спортшколе по трудовому договору с октября 2017 года. Однако в июне 2025 года его уволили на основании служебной записки директора учреждения и акта об отсутствии работника на рабочем месте.

Суд выяснил, что в этот период тренер находился в командировке со спортсменами в городе Краснодаре, исполнял свои трудовые обязанности, что ответчиком не оспаривалось. Более того, увольнение было проведено в период отпуска работника, что грубо нарушает Трудовой кодекс.

На основании этих фактов и с учетом заключения прокурора, суд признал увольнение тренера незаконным и восстановил его на работе. В пользу мужчины с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 436 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.