Воронежского тренера восстановили на работе с выплатой зарплаты за вынужденный прогул

Прокуратура Железнодорожного района отстояла права тренера спортивной школы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение “Юность Москвы”. Мужчина работал в спортшколе по трудовому договору с октября 2017 года. Однако в июне 2025 года его уволили на основании служебной записки директора учреждения и акта об отсутствии работника на рабочем месте.
Суд выяснил, что в этот период тренер находился в командировке со спортсменами в городе Краснодаре, исполнял свои трудовые обязанности, что ответчиком не оспаривалось. Более того, увольнение было проведено в период отпуска работника, что грубо нарушает Трудовой кодекс.
На основании этих фактов и с учетом заключения прокурора, суд признал увольнение тренера незаконным и восстановил его на работе. В пользу мужчины с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 436 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.