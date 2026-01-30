ИО РАН: беспилотные технологии станут ключом к новой эпохе морских исследований

«Я думаю, что это будут технологии, связанные с беспилотными аппаратами, самых разных направлений и возможностей. Я имею в виду большие и малые автономные аппараты, способные работать в любых условиях, на любых глубинах, во льдах, подо льдом, где угодно. Конечно, не стоит забывать и про искусственный интеллект, который становится неотъемлемой частью нашей жизни», — заявил Гебрук, его слова приводит пресс-служба института.