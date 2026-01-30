Ричмонд
ИО РАН: беспилотные технологии станут ключом к новой эпохе морских исследований

Замдиректора по научной работе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Андрей Гебрук уточнил, что речь идет как о больших, так и о малых автономных аппаратах, способных работать в любых условиях.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новая эпоха морских исследований будет связана с беспилотными технологиями и искусственным интеллектом. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Андрей Гебрук.

«Я думаю, что это будут технологии, связанные с беспилотными аппаратами, самых разных направлений и возможностей. Я имею в виду большие и малые автономные аппараты, способные работать в любых условиях, на любых глубинах, во льдах, подо льдом, где угодно. Конечно, не стоит забывать и про искусственный интеллект, который становится неотъемлемой частью нашей жизни», — заявил Гебрук, его слова приводит пресс-служба института.

Сегодня институт изучает океан с помощью шести научно-исследовательских судов. Основными направлениями изучения являются физика океана, морская геология и геофизика, морская биология и экология, взаимодействие океана и атмосферы и влияние океана на климат.