В СИЗО-1 Ростова заглушат связь с помощью оборудования за 53,5 млн рублей

Оборудование для подавления сигналов сотовой связи собираются установить в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Сейчас ищут подрядчика, который поставит, смонтирует и запустит специализированную технику. Тендер открыт на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГУФСИН России по Ростовской области. Начальная цена контракта — 53,5 млн рублей. Итоги планируют подвести 9 февраля 2026 года.
Победитель конкурса должен до 30 октября 2026 года предоставить в работу один комплект техники из антенн, усилителей и блоков управления.
Речь идет об аппаратуре с интеллектуальным типом подавления сигнала. Товар должен быть новым, его параметры и состояние должны подтверждаться сертификатами качества и безопасности.
