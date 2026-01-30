Ричмонд
В СИЗО-1 Ростова заглушат связь с помощью оборудования за 53,5 млн рублей

Новое оборудование закупят для блокирования сотовой связи в СИЗО-1 Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Оборудование для подавления сигналов сотовой связи собираются установить в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Сейчас ищут подрядчика, который поставит, смонтирует и запустит специализированную технику. Тендер открыт на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГУФСИН России по Ростовской области. Начальная цена контракта — 53,5 млн рублей. Итоги планируют подвести 9 февраля 2026 года.

Победитель конкурса должен до 30 октября 2026 года предоставить в работу один комплект техники из антенн, усилителей и блоков управления.

Речь идет об аппаратуре с интеллектуальным типом подавления сигнала. Товар должен быть новым, его параметры и состояние должны подтверждаться сертификатами качества и безопасности.

