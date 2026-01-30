Леонов рассказал, как в РФ чтят память создателя первой жидкостной ракеты СССР

Реутов /Московская область/, 30 января. /ТАСС/. Могила и памятник Фридриха Цандера — одного из создателей первой советской жидкостной ракеты — находятся под постоянным контролем жителей Кисловодска. Об этом сообщил журналистам в кулуарах 22-й секции академических чтений по космонавтике генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в КТРВ, участник «Союзмаша») Александр Леонов.
«Я в [новогодние] праздники брал отпуск, был в Кисловодске. Вы знаете, что именно в этом городе он умер. Я побывал в Музее космонавтики имени Цандера, именно в музее имени Цандера, а не в музее Цандера. Мне очень понравилось, что там следят за его могилой и памятником. Кстати, памятник поставлен по настоянию Королева Сергея Павловича», — отметил Леонов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
По его словам, «за его могилой следят, кладбище достаточно ухоженное». «Музей космонавтики тоже очень интересный, сотрудники музея интересные, это относится и к экспозиции Цандера при том, что действительно немногие знают о нем», — добавил Леонов.
Фридрих Цандера (1887 −1933) — советский ученый, один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе ГИРД-Х.