Москвичи смогут увидеть «ложное солнце» в выходные

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москвичи смогут увидеть «ложное солнце» и «зимнюю радугу» в утренние часы субботы и воскресенья, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Поскольку в предстоящие дни у нас предполагается ясная солнечная погода, в утренние часы местами не исключено, что можно будет наблюдать такие оптические явления. И в субботу, и в воскресенье, потом увеличится облачность. Наиболее вероятно, это завтрашний день в утренние часы, во время восхода солнца это обычно бывает, наблюдаются такие явления», — рассказала Позднякова.
Она отметила, что морозные туманы могут стать причиной различных оптических явлений: солнечные столбы, «ложное солнце», и «зимняя радуга». Они образуются за счет преломления света в различных кристаллах льда, которые формируются в морозном воздухе.