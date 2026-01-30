Новый центр «Работа России» открыли в Кормиловском районе Омской области

30 января в Кормиловском районе Омской области начал работу обновленный центр «Работа России». В региональном минтруда сообщили, что это уже 16-й модернизированный центр в рамках нацпроекта «Кадры».
Помещение полностью отремонтировали в фирменном стиле, установили систему электронной очереди и оборудовали вход пандусом. Внутри создали комфортные зоны для индивидуальных консультаций, групповых тренингов и работы с цифровыми сервисами. Особое внимание здесь уделяют молодежи, людям с особенностями здоровья, участникам СВО и их семьям.
«В Кадровом центре Кормиловского района, после модернизации службы занятости, доля трудоустроенных граждан составила более 76%», — рассказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Напомним, внедрение единых стандартов в регионе уже дало результат: в 2025 году среднее время трудоустройства сократилось на 10% по сравнению с 2024-м. Работодатели также получают в центре комплексную поддержку, в том числе помощь в подборе персонала нужной квалификации.