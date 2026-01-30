Создана методика диагностики болезней сельхозрастений на бессимптомной стадии

Гиперспектральная съемка фиксирует отражение света в десятках и сотнях узких спектральных диапазонов и позволяет выявлять ранние физиологические изменения в растениях еще до визуального проявления болезни. Ученые провели эксперименты на растениях пшеницы, выращенных в лабораторных условиях, приближенных к полевым. Массивы данных были получены с использованием гиперспектральной камеры. Всего собрано 864 изображения как здоровых, так и зараженных растений.