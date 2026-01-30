«Что скажете, то будем делать». Лукашенко сказал, что в 2026 году в Беларуси будут делать то, что скажет Кочанова

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси будут делать то, что скажет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер напомнил, что 2026 год объявили в Беларуси Годом женщины, и заметил, что для белорусских женщин нужно хотя бы раз в неделю или месяц делать значимое мероприятие.
— Надо в этом году сделать максимум для наших женщин, — подчеркнул он.
Лукашенко сказал подумать о мероприятиях, чтобы Год женщины в Беларуси запомнился. И поручил это главе Совета Республики Наталье Кочановой и пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт. При этом он добавил, что в 2026-м в Беларуси будут делать то, что скажет Кочанова.
— Что мы должны сделать, какие мероприятия провести? И на мужиков не смотрите. Они пристроятся. Подумайте, Наталья Ивановна (Кочанова. — Ред.), вы за это ответственная. Что скажете, то будем делать, — заключил белорусский президент.
Напомним, во время новогоднего обращения Александр Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины. А после белорусский лидер объяснил, каким будет Год белорусской женщины.
