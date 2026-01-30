«Что скажете, то будем делать». Лукашенко сказал, что в 2026 году в Беларуси будут делать то, что скажет Кочанова

Лукашенко сказал подумать о мероприятиях, чтобы Год женщины в Беларуси запомнился. И поручил это главе Совета Республики Наталье Кочановой и пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт. При этом он добавил, что в 2026-м в Беларуси будут делать то, что скажет Кочанова.