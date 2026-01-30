Ричмонд
Отлупил ремнем семиклассника и дал ему пенделя: прокуроры занялись трудовиком из уфимского лицея

В Уфе прокуроры начали проверку из-за учителя, который избил ремнем школьника.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку применения непедагогических методов воспитания к школьнику в Уфе. Основанием для проверки стал видеоматериал, выявленный в интернете.

Согласно предварительной информации, учитель труда бил ремнем и пнул ученика 7 класса одного из лицеев Демского района Уфы.

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних, а также даст правовую оценку действиям как самого педагога, так и должностных лиц учебного заведения.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.

