В Ростовской области назвали самые востребованные и редкие вакансии

В банке вакансий Ростовской области содержится около 33 тысяч предложений работы. О самых востребованных и малочисленных «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в УГСЗН региона.
Работодатели Дона ищут кадры в сферах обрабатывающих производств, здравоохранения и социальных услуг, образования, транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, строительства и других.
В настоящее время в донском регионе нужны водители, слесари различных специальностей, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, операторы, инженеры, педагоги, продавцы и кассиры. А среди самых немногочисленных оказались вакансия гидролога, дояра, костюмера, две — архивариуса и три — ландшафтного дизайнера.
