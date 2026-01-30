Кадыров встретился с руководителем администрации президента Вайно в Москве

Глава республики назвал Вайно «убежденным патриотом России», надежным и проверенным соратником президента России. Также, отметил он, при непосредственном участии и поддержке Вайно в Чечне удалось реализовать ряд значимых проектов и решить многие вопросы, имеющие принципиальное значение для устойчивого развития региона.