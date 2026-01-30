Ричмонд
Кадыров встретился с руководителем администрации президента Вайно в Москве

Кадыров сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Вайно.

ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Москве с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, с которым обсуждался широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием республики.

«В Москве у меня состоялась встреча с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно. Обсудили широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Чеченской Республики», — сообщил Кадыров в Telegram-канале.

Глава республики назвал Вайно «убежденным патриотом России», надежным и проверенным соратником президента России. Также, отметил он, при непосредственном участии и поддержке Вайно в Чечне удалось реализовать ряд значимых проектов и решить многие вопросы, имеющие принципиальное значение для устойчивого развития региона.

«Мы высоко ценим такое отношение и реальную вовлечённость в процессы, происходящие на местах. Искренне благодарен Антону Эдуардовичу за конструктивный диалог, доверие и неизменную поддержку», — добавил глава Чечни.

