Дети ели гречку с плесенью: прокуратура оценит безопасность питания в школах Челябинска после жалоб родителей

По данным СМИ, на которые ссылается прокуратура, в школе № 56 ученикам подавали макароны и хлеб с плесенью, а в школе № 3 — гречневую кашу с признаками порчи. Родители неоднократно жаловались на качество питания, опасаясь за здоровье своих детей.