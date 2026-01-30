Дети ели гречку с плесенью: прокуратура оценит безопасность питания в школах Челябинска после жалоб родителей

Прокуратура Челябинской области начала проверку школ № 3 и № 56 после жалоб родителей на несвежую и испорченную еду в школьных столовых. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По данным СМИ, на которые ссылается прокуратура, в школе № 56 ученикам подавали макароны и хлеб с плесенью, а в школе № 3 — гречневую кашу с признаками порчи. Родители неоднократно жаловались на качество питания, опасаясь за здоровье своих детей.
В рамках проверки прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к организации питания учащихся, направленных на охрану жизни и здоровья детей.
— По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.