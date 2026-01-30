«Пациент может болеть, но тест его “не видит”. Белорусский врач сказал, почему нельзя доверять аптечным экспресс-тестам на грипп

Врач-инфекционист приемного отделения Городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей в соцсети* предупредил, что не стоит слепо доверять экспресс-тестам на антиген гриппа для самотестирования. Таковых много сейчас в аптеках, но эти тесты, замечает специалист, более достоверны в начале заболевания и при гриппе А.