«Пациент может болеть, но тест его “не видит”. Белорусский врач сказал, почему нельзя доверять аптечным экспресс-тестам на грипп

Врач-инфекционист приемного отделения Городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей в соцсети* предупредил, что не стоит слепо доверять экспресс-тестам на антиген гриппа для самотестирования. Таковых много сейчас в аптеках, но эти тесты, замечает специалист, более достоверны в начале заболевания и при гриппе А.
По его словам Соловья, отрицательный экспресс-тест не равно отсутствию гриппа. Но бывает, что отрицательный результат тесто вводит в заблуждение и может привести к несвоевременному началу правильного лечения.
Никита Соловей отметил, что при высокой вирусной нагрузке чувствительность экспресс-теста может превышать 90%. При более низкой — падает до 10 — 40%. Тесты лучше работают в начале заболевания. По мере течения болезни вирусная нагрузка снижается и, как следствие, растет риск ложноотрицательного результата. При этом грипп B выявляется хуже, чем грипп A.
«Пациент может болеть гриппом, но тест его “не видит”, — отметил медик.
Никита Соловей говорит, что правильно выполнить забор мазка самостоятельно технически сложно. А ошибки забора — это автоматически снижение чувствительности в разы.
Врач подчеркнул, что при типичной клинической картине гриппа в эпидсезоне отрицательный экспресс-тест не должен отменять диагноз «грипп» и противовирусную терапию.
Кстати, врач-инфекционист рассказал о новом варианте гонконгского гриппа, которым в основном болеют зимой 2025 в Беларуси: «У субклада K гриппа A (H3N2) выявлено около 10 мутаций».
Полезно: белорусский врач сказал, как с первого взгляда понять, что у человека грипп.
Кроме того, белорусский врач-инфекционист назвал способ, как перенести грипп легче.
А еще врач-инфекционист озвучил людям с хроническими заболеваниями алгоритм действий при гриппе и тяжелой ОРИ: «Фразы “мне что-то дает жена” или “маленькая белая таблетка” врачу не помогут».