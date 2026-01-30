В Чечне объявили конкурс по выбору имени для ж/д вокзала Грозного

Как напомнили в Общественной палате, конкурс проводится в соответствии с указом президента РФ «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Речь идет о выдающихся государственных, военных и общественных деятелях, представителях науки, искусства, культуры, спорта и других лицах, имеющих особые заслуги перед Отечеством.