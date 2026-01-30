В Год единства народов России ОмГУ им. Ф. М. Достоевского сделал важный шаг в развитии межкультурного диалога и образовательного партнёрства. Вуз будет сотрудничать с Культурно-деловым центром «Русско-немецкий дом в городе Омске».
О том, что университет начнет такое сотрудничество, его пресс-служба сообщила 30 января.
И.о. ректора ОмГУ Иван Кротт и директор центра Елизавета Граф подписали соглашение о совместной работе. Это означает совместную реализацию просветительских, языковых и научных проектов.
Соглашение охватывает широкий спектр совместной деятельности. Ключевыми направлениями станут проведение просветительных и культурных мероприятий, научно-практических конференций, организация стажировок для преподавателей, языковых встреч и курсов для студентов, реализация некоммерческих языковых проектов.
«Подписание этого соглашения — это продолжение системной работы по укреплению гуманитарных связей и предоставлению нашим студентам и преподавателям возможностей для языковой и культурной практики. В Год единства народов такие инициативы обретают особую значимость», — подчеркнул Иван Кротт.
«Мы рады официально закрепить многолетние дружеские связи с Омским государственным университетом. Наше партнёрство откроет новые горизонты для молодёжи и позволит реализовать целый ряд интересных проектов», — подчеркнула Елизавета Граф.
Интересно, что все произошедшее имеет место на фоне СВО и острого конфликта ЕС и НАТО с Россией. И конфликта Германии с Россией в частности. Чуть ранее и канцлер ФРГ Мерц, и министр обороны Писториус чуть ли не ежедневно фонтанировали посылами ненависти к русским и заявлениями, что в 2028−30 годов война ЕС против России неизбежна, к ней они будут срочно готовиться и т.д. И лишь недавно, 15 января тот же Мерц вдруг изрек почти обратное: мол, РФ тоже часть Европы, с ней все равно надо договариваться.
Первый совместный проект вуза и центра начнут уже в феврале. К Международному дню родного языка ОмГУ станет открытой площадкой для Всероссийского диктанта на немецком языке.
