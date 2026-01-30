Интересно, что все произошедшее имеет место на фоне СВО и острого конфликта ЕС и НАТО с Россией. И конфликта Германии с Россией в частности. Чуть ранее и канцлер ФРГ Мерц, и министр обороны Писториус чуть ли не ежедневно фонтанировали посылами ненависти к русским и заявлениями, что в 2028−30 годов война ЕС против России неизбежна, к ней они будут срочно готовиться и т.д. И лишь недавно, 15 января тот же Мерц вдруг изрек почти обратное: мол, РФ тоже часть Европы, с ней все равно надо договариваться.