Еще на одной дороге в Башкирии ограничили движение: запрет продлится несколько часов

На дороге Уфа — Бирск — Янаул из-за метели ограничили движение.

Источник: Комсомольская правда

В связи с ухудшением погодных условий в Башкирии ввели ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта на участке региональной автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Ограничение начало действовать сегодня с 17:30 и будет в силе до 21:00. Под запрет попал участок дороги с 67 по 150 километр, который проходит по территории Благовещенского, Бирского и Мишкинского районов.

Причиной введения ограничения стали сложные погодные условия: снегопад, сильный ветер, низовая метель и плохая видимость на дороге.

