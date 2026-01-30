Еще на одной дороге в Башкирии ограничили движение: запрет продлится несколько часов

В связи с ухудшением погодных условий в Башкирии ввели ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта на участке региональной автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Ограничение начало действовать сегодня с 17:30 и будет в силе до 21:00. Под запрет попал участок дороги с 67 по 150 километр, который проходит по территории Благовещенского, Бирского и Мишкинского районов.
Причиной введения ограничения стали сложные погодные условия: снегопад, сильный ветер, низовая метель и плохая видимость на дороге.
