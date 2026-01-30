Из Иркутской области в зону СВО отправили около 20 тонн гуманитарного груза

За прошлый год из Приангарья было направлено более 1500 тонн гуманитарного груза. Студенческий корпус спасателей также занимается сбором партии гуманитарной помощи. Этот груз предназначен для жителей освобожденных территорий, а также для тех, кто проживает в районах, подвергающихся обстрелам.