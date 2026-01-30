Из Иркутской области в зону СВО отправили около 20 тонн гуманитарного груза

Из Иркутской области в зону специальной военной операции для бойцов отправили около 20 тонн гуманитарного груза. Это первая отправка помощи в 2026 году, которые собрали жители региона.
— В груз вошли маскировочные сети, антидроновые одеяла, одежда, постель, средства гигиены и адресные посылки, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.
За прошлый год из Приангарья было направлено более 1500 тонн гуманитарного груза. Студенческий корпус спасателей также занимается сбором партии гуманитарной помощи. Этот груз предназначен для жителей освобожденных территорий, а также для тех, кто проживает в районах, подвергающихся обстрелам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском три женщины незаконно обналичили материнский капитал.