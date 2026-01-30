МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты в МГТУ им. Н. Э. Баумана создали 3D-модель советского лунного корабля, наиболее приближенную к реальному экземпляру. Об этом говорится в презентации сотрудников университета.
«Наша команда заинтересовалась проектом, который реализуется у нас на кафедре. Он называется “Создание виртуальной лунной базы и перенесение существующих проектов лунной базы в виртуальную реальность”. Наша команда решила внести свой вклад в данный проект — мы увидели, что еще не была создана для данного проекта модель советского лунного короля», — поделился представитель команды Павел Шибаев на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королева.
Для создания подробной 3D-модели корабля специалисты использовали метод обмера его музейного экспоната с помощью лазерного уровня и фотограмметрии. «При создании модели лунного корабля мы руководствовались прежде всего принципом максимального воссоздания, в том числе мелких деталей, потому что прежде всего мы делали это для виртуальной реальности. То есть по нашему лунному кораблю можно было бы полазить в виртуальной реальности и посмотреть на его детали», — отметил Шибаев.
По его словам, некоторые части советского лунного корабля были воссозданы «с точностью до заклепок». Тем не менее, из-за ограниченной производительности техники в некоторых местах специалистам пришлось снизить уровень детализированности модели. В перспективе, получив более мощную технику, специалисты планируют создать еще более детализированную 3D-модель советского лунного корабля.