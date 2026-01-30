В МГТУ им. Н. Э. Баумана создали 3D-модель советского лунного корабля

Для создания подробной 3D-модели корабля специалисты использовали метод обмера его музейного экспоната с помощью лазерного уровня и фотограмметрии. «При создании модели лунного корабля мы руководствовались прежде всего принципом максимального воссоздания, в том числе мелких деталей, потому что прежде всего мы делали это для виртуальной реальности. То есть по нашему лунному кораблю можно было бы полазить в виртуальной реальности и посмотреть на его детали», — отметил Шибаев.