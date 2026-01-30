Жителей Ростовской области предупредили о метели, гололедице и морозах до −26

Ухудшение погоды одидается в Ростовской области в период с 31 января по 1 февраля. В регион снова вернутся морозы, метели и гололедица. Предупреждение поступило от донских синоптиков и спасателей.
Дожди со снегом и снегопады возможны в регионе в течение двух суток, 31 января и 1 февраля.
Резкое понижение температуры на 10−12 градусов произойдет 1 числа. Ночью будет от −3 до +2, при прояснениях до −9, по северу и западу области — до −15. Днем на севере региона обещают от −10 до −15, на юге — от −2 до −7, а в крайних южных районах — до +2.
Со 2 февраля усилятся осадки и метель, из-за этого возможно ухудшение видимости до 1−2 км, а временами и вовсе до 500 метров. На дорогах будет скользко. На севере области ночью будет от −17 до −22, в крайних северных районах до −26, днем — от −11 до −16 градусов. На юге ночью — от −7 до −12, при прояснениях до −16, днем — от −5 до −10, в крайних южных районах до −2.
3 февраля осадки начнут ослабевать, но морозная погода сохранится. На водных объектах области ожидается ледостав с полыньями.
Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Во время ветра и снегопадов лучше не подходить близко к деревьям, столбам, рекламным вывескам, а также к любым конструкциям, которые могут обрушиться. Нельзя подходить к оборванным проводам.
Также всем советуют пользоваться нескользящей обувью. Водители должны строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.