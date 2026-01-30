Жителей Ростовской области предупредили о метели, гололедице и морозах до −26

Со 2 февраля усилятся осадки и метель, из-за этого возможно ухудшение видимости до 1−2 км, а временами и вовсе до 500 метров. На дорогах будет скользко. На севере области ночью будет от −17 до −22, в крайних северных районах до −26, днем — от −11 до −16 градусов. На юге ночью — от −7 до −12, при прояснениях до −16, днем — от −5 до −10, в крайних южных районах до −2.