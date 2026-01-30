77 нижегородцев пострадали из-за снегопадов за неделю

Согласно информации, за неделю с 19 по 25 января 57 нижегородцев, среди которых девять — дети, получили различные травмы, упав на улице. Еще 20 человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали из-за обморожения.
Отмечается, что всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Смертельных случаев не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за 4 дня ожидают выпадение более 70 см снега. За неполный январь в городе уже выпало 211% месячной нормы осадков. В частности, около 16−20 см снега намело в Нижнем Новгороде 27 января. Вывезено свыше 12 тыс. куб. м. снега.
Также сообщалось, что более двух тысяч дворников убирают нижегородские дворы. Для очистки от снега используется 293 единицы техники.