Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

77 нижегородцев пострадали из-за снегопадов за неделю

По данным Минздрава Нижегородской области, 77 человек госпитализированы в медицинские учреждения из-за аномальных снегопадов.

Сейчас в Ричмонде: -7° 4 м/с 49% 766 мм рт. ст. -4°
Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, за неделю с 19 по 25 января 57 нижегородцев, среди которых девять — дети, получили различные травмы, упав на улице. Еще 20 человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали из-за обморожения.

Отмечается, что всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Смертельных случаев не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за 4 дня ожидают выпадение более 70 см снега. За неполный январь в городе уже выпало 211% месячной нормы осадков. В частности, около 16−20 см снега намело в Нижнем Новгороде 27 января. Вывезено свыше 12 тыс. куб. м. снега.

Также сообщалось, что более двух тысяч дворников убирают нижегородские дворы. Для очистки от снега используется 293 единицы техники.