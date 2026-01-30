В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов

«Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты. Рассчитываю на понимание родителей. Но отправлять детей в такие морозы в сады и школы небезопасно. Также надеюсь, что временный дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса, а ребята даже на “удалёнке” будут хорошо учиться и выполнять все задания», — добавил глава региона.