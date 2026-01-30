Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за морозов

В Курской области школы и детсады перевели на дистант из-за аномальных морозов.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 30 янв — РИА Новости. Школы и детские сады Курской области временно переведут на дистанционное обучение в связи с аномальными холодами до −32 градусов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«На регион наступают аномальные холода: с 31 января по 4 февраля синоптики прогнозируют до −26°С днём и до −32°С ночью. В этой связи поручил временно перевести школы и детские сады Курской области на дистант. В ближайшие пять дней в регионе будет очень холодно. Конечно, в такие морозы мы не можем рисковать здоровьем наших детей», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что решение о форме обучения будет приниматься ежедневно, с учётом прогнозов синоптиков.

«Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты. Рассчитываю на понимание родителей. Но отправлять детей в такие морозы в сады и школы небезопасно. Также надеюсь, что временный дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса, а ребята даже на “удалёнке” будут хорошо учиться и выполнять все задания», — добавил глава региона.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше