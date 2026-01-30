В Черлакском районе Омской области открылась последняя ледовая переправа

В Черлакском районе Омской области официально открыта для движения автомобильная ледовая переправа «Черлакская». Она стала последней, запланированной к запуску в регионе в этом сезоне, сообщили в МЧС России 30 января.
Теперь через реку Иртыш можно курсировать между населенными пунктами Черлак и Нововаршавка. Максимальная допустимая нагрузка на зимнюю дорогу составляет три тонны. Трасса проверена, признана безопасной и полностью оборудована необходимыми дорожными знаками, информационными указателями, а также пунктами обогрева и средствами спасения.
Всего на территории Омской области в навигационный период открыты девять ледовых переправ. Самыми грузоподъемными (20 тонн) являются «Никольская», «Изюкская» и «Аксеновская».
