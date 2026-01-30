Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черлакском районе Омской области открылась последняя ледовая переправа

Она рассчитана на автомобили весом до трех тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Черлакском районе Омской области официально открыта для движения автомобильная ледовая переправа «Черлакская». Она стала последней, запланированной к запуску в регионе в этом сезоне, сообщили в МЧС России 30 января.

Теперь через реку Иртыш можно курсировать между населенными пунктами Черлак и Нововаршавка. Максимальная допустимая нагрузка на зимнюю дорогу составляет три тонны. Трасса проверена, признана безопасной и полностью оборудована необходимыми дорожными знаками, информационными указателями, а также пунктами обогрева и средствами спасения.

Всего на территории Омской области в навигационный период открыты девять ледовых переправ. Самыми грузоподъемными (20 тонн) являются «Никольская», «Изюкская» и «Аксеновская».

Ранее мы писали, что в Исилькуле судят мужчину за убийство соседа и кражу телефона.