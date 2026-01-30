В Черлакском районе Омской области открылась последняя ледовая переправа

Теперь через реку Иртыш можно курсировать между населенными пунктами Черлак и Нововаршавка. Максимальная допустимая нагрузка на зимнюю дорогу составляет три тонны. Трасса проверена, признана безопасной и полностью оборудована необходимыми дорожными знаками, информационными указателями, а также пунктами обогрева и средствами спасения.