Социальные пособия в 2026 году: кого коснется повышение выплат с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 5,6%. Повышение затрагивает получателей материнского капитала, семьи с детьми, инвалидов и другие категории граждан. Какие пособия и выплаты вырастут и на сколько изменится их размер — в материале «Газеты.Ru».
Что такое социальные пособия и кому они положены.
Социальные пособия — это единовременные или регулярные денежные выплаты из государственного бюджета, направленные на поддержку граждан в конкретных жизненных ситуациях. Они назначаются отдельным категориям граждан и направлены на помощь, например, при болезни, рождении ребенка, потере работы. Кроме того, социальные пособия назначаются тем, кто имеет заслуги перед страной — ветеранам, военнослужащим.
Социальные пособия временно заменяют или дополняют основные источники средств существования — пенсию, заработную плату. Пособия либо рассчитываются на основе заработка, либо имеют фиксированный размер. Они назначаются по принципу нуждаемости и прекращаются, когда нет оснований для продолжения выплат.
Какие бывают социальные пособия.
Социальные пособия бывают федеральными и региональными.
Говоря о федеральных социальных пособиях и выплатах в России, важно различать несколько разных видов поддержки, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» правозащитник Екатерина Дашевская. Отсюда разные правила назначения пособий и разные механизмы их повышения.
* Страховые выплаты через Социальный фонд России — больничные, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих.
* Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Они устанавливаются в фиксированных суммах. Сюда относятся единовременная выплата при рождении ребенка, выплаты при усыновлении или передаче ребенка в семью, отдельные выплаты семьям военнослужащих по призыву, а также фиксированные выплаты тем, кто не работает и не застрахован — например, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих.
* Меры поддержки, где размер считается от регионального прожиточного минимума — например, единое пособие для беременных и семей с детьми. «У таких выплат своя система пересмотра и они не обязательно повышаются именно с 1 февраля», — отметила Екатерина Дашевская.
Рост социальных пособий с 1 февраля 2026 года.
В России социальные пособия индексируются с 1 февраля 2026 года, а не с начала года. Так происходит потому, что многие из пособий напрямую зависят от инфляции за предыдущий год. После подсчета инфляции Росстат опубликовал информацию о том, что цены в России выросли в среднем на 5,6%. Коэффициент индексации составит 1,056, сообщили в Министерстве труда РФ.
Индексация пособий и выплат коснется почти 20 млн человек. Повышение затронет более 40 видов пособий, выплат и компенсаций.
Повышение затронет как ежемесячные, так и единовременные выплаты. В пресс-службе Социального фонда России (СФР) уточнили, что прежде всего февральская индексация коснется федеральных льготников, семей с детьми, получателей материнского капитала, а также застрахованных граждан.
На 5,6% будет проиндексирован материнский капитал и некоторые выплаты семьям с детьми — в том числе, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, пособие при рождении или усыновлении ребенка.
Как рассчитать и получить выплату.
Все назначенные выплаты, которые подлежат индексации с февраля, будут повышены автоматически. Чтобы получить пособия в новом размере, не нужно никуда обращаться или подавать заявление.
Например, сертификат на материнский капитал приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе. Если учетной записи на «Госуслугах» нет, можно получить бумажную версию сертификата в МФЦ.
В случае ежемесячных выплат, чтобы узнать новую сумму, увеличьте размер выплаты, полученной в январе, на указанный процент.
Материнский капитал.
Эта мера государственной поддержки семей начала действовать в 2007 году и на данный момент продлена до конца 2030 года.
Размер материнского капитала с 1 февраля 2026 года составляет:
* 728 921,90 рубля — на первого ребенка;
«Материнский капитал увеличивается не только у тех, кто родит ребенка в 2026 году, но и у семей, которые получили сертификат в прошлые годы, включая часть неиспользованных средств», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры частного права, кандидат юридических наук, доцент Государственного университета управления (ГУУ) Светлана Титор.
Выплаты можно потратить на образование детей, первоначальный взнос для получения ипотеки, социальную адаптацию детей-инвалидов или направить на формирование накопительной части пенсии матери. Полный перечень целей указан в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Пособия для семей с детьми.
Социальные пособия и выплаты, которые семьи с детьми получают в фиксированной сумме, подлежат ежегодной индексации, отметила Светлана Титор.
С 1 февраля 2026 года на 5,6% вырастут следующие пособия:
* 28 450,45 рубля — единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка;
На них имеет право один из родителей вне зависимости от дохода семьи, количества детей, наличия работы или формы договора.
В случае усыновления детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие составит 217 384,58 рубля на каждого ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей.
Этот вид пособия могут получать трудоустроенная мать, отец, родственник, опекун или усыновитель. Для этого необходимо оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет (пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5 года). Если родитель (родственник, опекун), который ухаживает за ребенком, безработный, пособие назначается в минимальном размере. В этом случае сумма является фиксированной и с 1 февраля 2026 года она индексируется.
С учетом повышения минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей составит 10837,20 рубля.
Для остальных граждан пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного минимального размера оплаты труда. Его вычисляют исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих не индексируется, если его размер выше минимального. Максимальный размер составляет 83021,18 рубля.
Выплаты семьям военнослужащих по призыву.
* 45 054,24 рубля составит единовременное пособие беременной жене призывника. На него имеет право жена военнослужащего-призывника, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.
Пособия людям с инвалидностью.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Кроме того, для инвалидов войны и ставших инвалидами участников ВОВ выплата вырастет до 8794,41 рубля.
Следует учитывать, что размер ежемесячной денежной выплаты рассчитывается индивидуально. Это зависит от группы инвалидности и выбранного набора социальных услуг (НСУ).
Рассчитаем предполагаемый размер ежемесячной денежной выплаты с учетом отказа от НСУ без районного коэффициента:
* 6157,22 рубля составит размер ЕДВ для инвалидов I группы;
При сохранении НСУ в натуральном виде денежная часть ЕДВ составит примерно:
* 4332 рубля — для инвалидов I группы;
Выплаты ветеранам боевых действий.
Также депутат Нилов уточнил, что размер выплаты ветеранам боевых действий после индексации достигнет 4839 рублей. Для участников Великой Отечественной войны она увеличится до 6596 рублей.
Согласно сообщению СФР, ежемесячные выплаты положены в размере:
* 103 693,16 рубля — Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы;
Пособие по безработице.
В результате плановой индексации максимальное пособие по безработице также увеличится на 5,6%.
* 1863 рубля — минимальный размер ежемесячного пособия;
Сумма зависит от того, как долго человек находится в поиске работы.
После постановки на учет в службе занятости будут платить 75% средней зарплаты, но не более 15 886 рублей в месяц. В следующие три месяца — 60% зарплаты, но не более 6210 рублей в месяц. Дальше следует минимальный размер выплаты — 1863 рубля в месяц.
Пособие при несчастном случае на производстве или профзаболевании.
163 596,34 рубля — максимальный размер единовременной выплаты по таким случаям;