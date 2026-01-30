Социальные пособия в 2026 году: кого коснется повышение выплат с 1 февраля

В России социальные пособия индексируются с 1 февраля 2026 года, а не с начала года. Так происходит потому, что многие из пособий напрямую зависят от инфляции за предыдущий год. После подсчета инфляции Росстат опубликовал информацию о том, что цены в России выросли в среднем на 5,6%. Коэффициент индексации составит 1,056, сообщили в Министерстве труда РФ.