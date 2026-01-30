Минчанин украл у вдовы знакомого $6200 из сейфа, когда та похвасталась деньгами

Выяснилось, что накануне кражи мужчина приходил в гости к вдове друга, и она рассказала, что у нее есть кое-какие сбережения. Фигурант сказал, что не верит этому и попросил показать деньги. Тогда минчанка открыла сейф и показала конверт с наличностью, после чего положила ключ от сейфа на видное место. Воспользовавшись моментом, мужчина украл деньги.