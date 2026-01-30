В Екатеринбурге продолжают борьбу с опасными горками

В уральской столице подвели итоги первого ежегодного профилактического рейда «Горка». Он проходил с 1 по 31 декабря 2025 года. Такие мероприятия нацелены на профилактику ДТП с детьми в зимний период. Об этом информирует Госавтоинспекция Екатеринбурга.