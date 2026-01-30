В Екатеринбурге продолжают борьбу с опасными горками

В уральской столице подвели итоги первого ежегодного профилактического рейда «Горка». Он проходил с 1 по 31 декабря 2025 года. Такие мероприятия нацелены на профилактику ДТП с детьми в зимний период. Об этом информирует Госавтоинспекция Екатеринбурга.
— Инспекторы посетили более 200 образовательных организаций. Провели 23 собрания с родителями и пять акций во дворах. Они разъяснили правила безопасности на улице, — пояснили в ведомстве. — По итогу рейдов пресекли 74 нарушения правил несовершеннолетними пешеходами. Выявили 156 нарушений правил перевозки детей водителями.
Также во время патруля были обнаружены и уничтожены две опасные горки.
Свердловчанам напоминают, что необходимо контролировать места зимних игр подростков. Водителям следует быть особенно внимательными около жилых зон, а также спусков.