Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники находят своих жертв

«Опытному мошеннику этот след расскажет о вас больше, чем вы думаете: состав семьи, имена детей и клички питомцев, где вы отдыхаете, какую машину купили, когда у вас день рождения. Эти, казалось бы, безобидные детали — золото для социальной инженерии», — подчеркнула Колбасина.