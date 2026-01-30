Пассажиропоток на пригородных рейсах Ростовской области составил 9,7 млн человек

9,7 млн пассажиров перевезли на пригорожных поездах в Ростовской области за период с января по декабрь 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Показатель Ростовской области по пассажиропотоку оказался ниже, чем на Кубани (22 млн человек), но выше, чем в Ставропольском крае (6,5 млн человек). Лидером по перевозкам на пригородном сообщении в республиках Северного Кавказа — Дагестан (2,4 млн человек).
Всего за 2025 год на пригородных направлениях СКЖД перевезли порядка 41 млн пассажиров, при этом большинство поездок (54%) выполнили в границах Краснодарского края.
Напомним, за период с января по сентябрь 2024 года пригородными электричками на Дону воспользовались 7,4 млн человек.
