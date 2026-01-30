Пассажиропоток на пригородных рейсах Ростовской области составил 9,7 млн человек

Показатель Ростовской области по пассажиропотоку оказался ниже, чем на Кубани (22 млн человек), но выше, чем в Ставропольском крае (6,5 млн человек). Лидером по перевозкам на пригородном сообщении в республиках Северного Кавказа — Дагестан (2,4 млн человек).