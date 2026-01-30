«Всякую заразу — на лицо, тело». Лукашенко сказал белорусским женщинам, как сберечь красоту

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет белорусским женщинам, как сохранять красоту. Видео, в котором белорусский лидер озвучивает бьюти-лайфхак, опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, глава Беларуси заметил, что ради красоты женщины готовы на многое.
— Вы же так хотите быть красивыми! Вы же всякую заразу — на лицо и еще куда-то в тело, медом обмазываетесь, если в парилку идете, и так далее, — рассказал он.
Здесь же Лукашенко заметил, что все эти средства ради красоты он отлично понимает и знает. Но при этом он назвал самый лучший метод, как сберечь женскую красоту.
— Самый лучший «мед» для красоты — это лопата в руки и чистить снег! Поверьте, это самое лучшее средство! Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков, — констатировал белорусский президент.
