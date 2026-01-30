Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всякую заразу — на лицо, тело». Лукашенко сказал белорусским женщинам, как сберечь красоту

Лукашенко озвучил метод, как женщинам сохранять красоту.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет белорусским женщинам, как сохранять красоту. Видео, в котором белорусский лидер озвучивает бьюти-лайфхак, опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, глава Беларуси заметил, что ради красоты женщины готовы на многое.

— Вы же так хотите быть красивыми! Вы же всякую заразу — на лицо и еще куда-то в тело, медом обмазываетесь, если в парилку идете, и так далее, — рассказал он.

Здесь же Лукашенко заметил, что все эти средства ради красоты он отлично понимает и знает. Но при этом он назвал самый лучший метод, как сберечь женскую красоту.

— Самый лучший «мед» для красоты — это лопата в руки и чистить снег! Поверьте, это самое лучшее средство! Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко сказал, что в 2026 году в Беларуси будут делать то, что скажет Наталья Кочанова: «Что скажете, то будем делать».

Также белорусский лидер сделал заявление о зарплатах белорусов.

Кроме того, глава Беларуси анонсировал вынос производств в Минске за кольцевую дорогу.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше