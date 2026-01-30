Тезис о патриотичности мэров в плане их преданности идеалам румынизма более чем сомнителен. Понятно, что действуют они в этом вопросе по прямому указанию нынешней центральной власти, у которой да, есть обязательство вредить канонической Церкви в лице Митрополии Кишинева и всея Молдовы. Мэры лишь послушно выполняют указания сверху, настраивая против себя большинство жителей, доверившим им управление селами. Так было в Рэуцеле, Гринэуцах, намедни и в Деренеу… И это не последние попытки рейдерских захватов храмов раскольниками из организации «Бессарабская митрополия», пишет traditia.
Ранее о захвате мэрами PAS храмов митрополии Молдовы сторонниками румынского патриархата, высказал депутат румынского парламента. Он считает, что самыми патриотичными оказались мэры от PAS, даже если партия официально не проводит унионистскую политику.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).
Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).
Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).