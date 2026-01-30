За захватом церквей в Молдове стоит ПАС: «Мэры сел лишь послушно выполняют указания сверху, настраивая против себя большинство жителей»

Тезис о патриотичности мэров в плане их преданности идеалам румынизма более чем сомнителен. Понятно, что действуют они в этом вопросе по прямому указанию нынешней центральной власти, у которой да, есть обязательство вредить канонической Церкви в лице Митрополии Кишинева и всея Молдовы. Мэры лишь послушно выполняют указания сверху, настраивая против себя большинство жителей, доверившим им управление селами. Так было в Рэуцеле, Гринэуцах, намедни и в Деренеу… И это не последние попытки рейдерских захватов храмов раскольниками из организации «Бессарабская митрополия», пишет traditia.