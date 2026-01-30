Ричмонд
Пересечение улиц Чкалова и Октябрьской Революции перекроют в Нижнем Новгороде

Проезд к улице Обухова закроют из-за ремонта трамвайных путей.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С семи утра 1 февраля в Нижнем Новгороде изменится схема движения на перекрестке улиц Чкалова и Октябрьской Революции. По данным городской администрации, ограничения введут до 20 марта из-за обустройства монолитных участков трамвайных путей.

На время работ будет полностью закрыт прямой проезд со стороны улицы Октябрьской Революции в направлении улицы Обухова. В остальных направлениях движение транспорта сохранится, однако проезжую часть заметно сузят под нужды строительной техники. В связи с этим автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.