Пересечение улиц Чкалова и Октябрьской Революции перекроют в Нижнем Новгороде

На время работ будет полностью закрыт прямой проезд со стороны улицы Октябрьской Революции в направлении улицы Обухова. В остальных направлениях движение транспорта сохранится, однако проезжую часть заметно сузят под нужды строительной техники. В связи с этим автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.