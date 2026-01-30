Опрос: использование и доверие ИИ

Ранее Новости Mail провели исследование, в рамках которого спросили у россиян, что они думают о китайской DeepSeek, других нейросетях и чего ожидают от ИИ-технологий в будущем. 39% опрошенных отметили, что относятся к ИИ как к инструменту, упрощающему жизнь и работу, 28% выразили обеспокоенность связанными с ним рисками, а 21% заняли нейтральную позицию. 12% заявили, что нейросети могут навредить человечеству.
46% опрошенных сообщили, что не применяют ИИ-технологии и сервисы в повседневной жизни. Среди них 23% планируют познакомиться с возможностями ИИ, а 23% опрошеных ответили, не собираются этого делать вовсе.
Среди тех, кто уже применяет ИИ-инструменты: 28% используют их в работе или учебе, 22% — для развлечения и творческих задач. Отдельный блок вопросов в прошлом исследовании касался доверия к информации, созданной с помощью искусственного интеллекта. Лишь 4% респондентов выразили полное доверие, тогда как 47% скорее доверяли, 29% скорее не доверяли, и 16% полностью не доверяли ИИ-контенту.
Когда респондентов спрашивали о возможности замены человека искусственным интеллектом в профессиональной деятельности, мнения разделились: 35% считали это возможным лишь в отдельных сферах, 34% полагали, что ИИ никогда не сможет полностью заменить людей, 19% были готовы делегировать рутинные задачи, а 10% полагали, что ИИ со временем сможет заменить человека.