Опрос: использование и доверие ИИ

Ранее Новости Mail провели исследование, в рамках которого спросили у россиян, что они думают о китайской DeepSeek, других нейросетях и чего ожидают от ИИ-технологий в будущем. 39% опрошенных отметили, что относятся к ИИ как к инструменту, упрощающему жизнь и работу, 28% выразили обеспокоенность связанными с ним рисками, а 21% заняли нейтральную позицию. 12% заявили, что нейросети могут навредить человечеству.