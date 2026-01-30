Главные новости за неделю 26−30 января 2026 года

РФ согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Белый дом опроверг сообщение о гарантиях для Украины
ЕС решил полностью запретить газ из России
Россия передала Украине 1 000 тел военных
Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 38 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Терноватое, Новояковлевка, Речное в Запорожской области; Бересток в ДНР; Купянск-Узловой, Старица в Харьковской области; Белая Береза в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
