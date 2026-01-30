Ричмонд
Главные новости за неделю 26−30 января 2026 года

Дайджест главных новостей 26—30 января 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

РФ согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Источник: РИА "Новости"

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Белый дом опроверг сообщение о гарантиях для Украины

Источник: РИА "Новости"

Белый дом опровергает сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности США, заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

ЕС решил полностью запретить газ из России

Источник: РИА "Новости"

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского трубопроводного газа с 2027 года, говорится в соответствующем заявлении.

Россия передала Украине 1 000 тел военных

Источник: РИА "Новости"

Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 38 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Терноватое, Новояковлевка, Речное в Запорожской области; Бересток в ДНР; Купянск-Узловой, Старица в Харьковской области; Белая Береза в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

