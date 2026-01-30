Министр здравоохранения ответит на вопросы белорусов на прямой линии 31 января

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев проведет прямую линию. Подробности сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения.
В Минздраве рассказали, что в субботу, 31 января, Александром Ходжаевым будет проводится прямая телефонная линия. Любой гражданин Беларуси сможет задать министру волнующий вопрос, позвонив по номеру (+375 17) 326 — 68 — 56.
Прямая телефонная линия с главой Минздрава будет проходить с 9.00 до 12.00 часов.
