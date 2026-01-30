Ричмонд
Министр здравоохранения ответит на вопросы белорусов на прямой линии 31 января

Белорусы смогут напрямую задать вопрос главе Минздрава.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев проведет прямую линию. Подробности сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения.

В Минздраве рассказали, что в субботу, 31 января, Александром Ходжаевым будет проводится прямая телефонная линия. Любой гражданин Беларуси сможет задать министру волнующий вопрос, позвонив по номеру (+375 17) 326 — 68 — 56.

Прямая телефонная линия с главой Минздрава будет проходить с 9.00 до 12.00 часов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусским женщинам, как сберечь красоту: «Всякую заразу — на лицо, тело».

Еще белорусский лидер сказал, что в 2026 году в Беларуси будут делать то, что скажет Наталья Кочанова: «Что скажете, то будем делать».

Также президент Беларуси сделал заявление о зарплатах белорусов.

