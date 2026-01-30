В Волжском детскому хирургу пересадили сердце

В июне 2025 года больной лег на обследование в Центр Шумакова. Ему выполнили имплантацию трехкамерного электрокардиостимулятора, чтобы продлить жизнь родного органа. Сначала динамика была положительной, но в октябре волжанина включили в лист ожидания на трансплантацию.