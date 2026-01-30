Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов

Гольдфарб* и Шенкман* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. При этом Гольдфарб* отождествлял РФ с террористической организацией и выступал против СВО, а Шенкман* взаимодействует с иностранными агентами.