Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов

Биохимика Александра Гольдфарба и поэта Яна Шенкмана внесли в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов биохимика Александра Гольдфарба*, а также поэта Яна Шенкмана*, сообщается на сайте ведомства.

«Тридцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Д. Гольдфарб*, Я. С. Шенкман*», — говорится в сообщении.

Гольдфарб* и Шенкман* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. При этом Гольдфарб* отождествлял РФ с террористической организацией и выступал против СВО, а Шенкман* взаимодействует с иностранными агентами.

Оба проживают за пределами России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.