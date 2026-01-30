Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов биохимика Александра Гольдфарба*, а также поэта Яна Шенкмана*, сообщается на сайте ведомства.
«Тридцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Д. Гольдфарб*, Я. С. Шенкман*», — говорится в сообщении.
Гольдфарб* и Шенкман* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. При этом Гольдфарб* отождествлял РФ с террористической организацией и выступал против СВО, а Шенкман* взаимодействует с иностранными агентами.
Оба проживают за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.