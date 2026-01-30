В Ростовской области высокие и низкие зарплаты отличаются в 11 раз

В донском регионе самые высокие и низкие зарплаты отличаются в одиннадцать раз. Это следует из информации, предоставленной «КП-Ростов-на-Дону» в Управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.
Уровень предлагаемой работодателями заработной платы при условии полной занятости варьируется от 27,1 тысячи рублей до 300 тысяч. Первую предлагают работникам в различных сферах производственной деятельности, вторую — руководителю филиала, менеджеру по продажам, а также водителям категории С, D, E.
Также специалисты рассказали, что в донском регионе, кроме водителей, больше всего требуются слесари, врачи, фельдшеры и медицинские сестеры, операторы, инженеры, педагоги, продавцы и кассиры.
