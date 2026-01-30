Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества

Также законопроектом предлагается изменить порядок получения судебными приставами информации о счетах должника. В частности, для оптимизации административных процедур сведения о счетах будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов, а при отсутствии или недостаточности средств на счетах запросы могут быть направлены в банки и иные кредитных организации.