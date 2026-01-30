Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство юстиции предлагает повысить до 10 тысяч рублей порог задолженности, при котором возможен арест имущества должника, сообщается в канале министерства на платформе MAX.
«Министерством юстиции РФ… разработан проект федерального закона, направленный на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Прежде всего, пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с 3 тысяч рублей до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, министерство предлагает накладывать арест на имущество должника только на сумму задолженности.
«Новый порядок обращения взыскания на имущество обеспечит соблюдение баланса между правами взыскателя и должника, исключив ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями (блокировка всех денежных средств на счете, запрет регистрационных действий в отношении всего имущества при незначительной сумме долга)», — отметили в Минюсте.
Также законопроектом предлагается изменить порядок получения судебными приставами информации о счетах должника. В частности, для оптимизации административных процедур сведения о счетах будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов, а при отсутствии или недостаточности средств на счетах запросы могут быть направлены в банки и иные кредитных организации.