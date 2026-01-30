Ричмонд
Berliner Zeitung: в Европе вычеркивают из истории Советский Союз

Красная армия освободила «лагерь смерти» Освенцим 81 год назад, 27 января 1945 года. В среду, в годовщину этого события, в бундестаге прошла церемония памяти. Но российских представителей на нее не пригласили, а роль Красной армии в освобождении концлагеря была упомянута лишь вскользь, пишет Рафаэль Шмеллер в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Советские врачи и представители Красного Креста с детьми-заключенными лагеря Освенцим
Советские врачи и представители Красного Креста с детьми-заключенными лагеря ОсвенцимИсточник: Imago/TASS

Хотя такое решение некоторые могут объяснить российско-украинским конфликтом, это ошибочно, считает автор. Вклад Советского Союза в освобождение Европы от фашизма стирается из коллективной памяти Европы уже несколько десятилетий, и конфликт на Украине лишь усугубил эту тенденцию. Например, власти Берлина с 2022 года запрещают использование советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, говорится в статье.

Исследование Французского института общественного мнения (IFOP) наглядно демонстрирует, как искажается историческая память, отмечает Шмеллер.

В мае 1945 года, сразу после окончания войны, 57% французов признавали решающую роль СССР в победе над Германией, тогда как США называли лишь 20%. В то время европейцы еще помнили о Сталинграде, наступлении на Берлин и огромных потерях Советского Союза. Однако к 2024 году ситуация кардинально изменилась: теперь около 60% опрошенных приписывают главную заслугу США, а СССР — лишь четверть опрошенных.

Изменение коллективной памяти неслучайно, убежден Шмеллер.

Оно формируется под влиянием политической конъюнктуры, государственных церемоний и постоянного культурного воздействия, поясняет он. Пока Голливуд в своих фильмах десятилетиями героизировал американских солдат-освободителей, вклад Советского Союза постепенно стирался из памяти европейцев. Так, высадка союзников в Нормандии, изначально не считавшаяся ключевой военной операцией, с 1980-х годов, во время холодной войны, была возведена в ранг центрального символа Второй мировой войны.

Что касается 27 января — с 2005 года Международного дня памяти жертв Холокоста, — в Европе пытаются отделить этот день от его исторического контекста: освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау советскими войсками.

Но именно советские солдаты спасли выживших узников и представили миру доказательства нацистских зверств, подчеркивает автор.

На его взгляд, такая тенденция опасна, поскольку память о жертвах нацизма служит предостережением и напоминанием о необходимости сохранения исторической правды и борьбы с искажениями. Лозунг «Никогда больше!» требует полного и честного сохранения памяти, свободного от политических конфликтов. Игнорирование или искажение истории открывает путь к повторению трагедий, предостерегает Шмеллер.

