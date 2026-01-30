Berliner Zeitung: в Европе вычеркивают из истории Советский Союз

В мае 1945 года, сразу после окончания войны, 57% французов признавали решающую роль СССР в победе над Германией, тогда как США называли лишь 20%. В то время европейцы еще помнили о Сталинграде, наступлении на Берлин и огромных потерях Советского Союза. Однако к 2024 году ситуация кардинально изменилась: теперь около 60% опрошенных приписывают главную заслугу США, а СССР — лишь четверть опрошенных.