Два вуза из Ростова попали в рейтинг лучших университетов мира

Два вуза из Ростова-на-Дону вошли в список лучших университетов мира 2026 года по версии журнала Times Higher Education (THE).
Речь идет о Южном федеральном университете (ЮФУ) и Донском государственном техническом университете (ДГТУ). Оба высших учебных заведений в общем списке разместили в группе 1501+.
Всего эксперты оценили свыше трех тысяч вузов. Первые три места в рейтинге заняли Оксфорд, Массачусетский технологический институт и Пристонский университет.
Заключение по каждому университету составляли основе 18 показателей. Пять основных: преподавание (среда обучения), исследовательская среда (объем, доход и репутация), качество исследований (цитируемость, эффективность исследований), международные перспективы (персонал, студенты и научные исследования) и отрасль (доходы и патенты).
Ранее стало известно, что на базе ЮФУ создадут «Технологическую долину».
