«Рекомендуем не выезжать до улучшения погоды»: в Башкирии ограничили движение по еще одной дороге

В Башкирии введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий ради обеспечения безопасности на дорогах. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Ограничение распространяется на участок трассы с нулевого по 180 километр. Водителей большегрузных автомобилей и автобусов просят заранее планировать маршруты, учитывая введенные ограничения, и строго соблюдать требования дорожных знаков.
Севастьянов порекомендовал всем участникам дорожного движения по возможности воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
