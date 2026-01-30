Ричмонд
«Рекомендуем не выезжать до улучшения погоды»: в Башкирии ограничили движение по еще одной дороге

В Башкирии ограничили движение на дороге Бирск — Тастуба — Сатка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий ради обеспечения безопасности на дорогах. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Ограничение распространяется на участок трассы с нулевого по 180 километр. Водителей большегрузных автомобилей и автобусов просят заранее планировать маршруты, учитывая введенные ограничения, и строго соблюдать требования дорожных знаков.

Севастьянов порекомендовал всем участникам дорожного движения по возможности воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

