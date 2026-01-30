Ричмонд
Тираспольский «Шериф» купил форварда из Колумбии: Сумма сделки составила 550 тысяч евро

Джейдера Асприльи стал четвёртым новичком «жёлто-чёрных» в зимнее трансферное окно.

Источник: Комсомольская правда

«Шериф» купил колумбийского форварда за €550 тысяч.

Тираспольский «Шериф» оформил трансфер 22-летнего нападающего Джейдера Асприльи из колумбийского Atlético Nacional.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила €550 тыс., при том что рыночная стоимость футболиста оценивается в €650 тыс. Колумбийский журналист Фелипе Сьерра называет именно эту сумму — €650 тыс.

Разница в данных может объясняться структурой контракта: €550 тыс. — гарантированный платёж, ещё €100 тыс. «Atlético Nacional» может получить в виде бонусов за достижения игрока уже в составе «Шерифа».

Джейдера Асприльи родился в местечке Бахо-Байдо, расположенном на берегу Тихого океана. Футбольное образование получил в клубе «Атлетико Насьональ» из Медельина — клуб с которым и подписал первое профессиональное соглашение. Последний сезон провел в клубе «Реал Кундинамарка» из второго по силе дивизиона Колумбии. В 41 матче за клуб Хайдер забил 28 мячей.

