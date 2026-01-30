Ричмонд
Афера в сфере культуры в Башкирии: директоров филармонии и оркестра поймали на воровстве 15 млн рублей

В Уфе директоров филармонии и оркестра обвиняют в хищении 15 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали директоров двух учреждений культуры. Следственный комитет предъявил обвинение в присвоении бюджетных средств руководителям Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и Государственного академического симфонического оркестра.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, фигуранты вступили в сговор с местной предпринимательницей. В нарушение законодательства о госзакупках они заключили с ней договоры на организацию двух крупных мероприятий — фестиваля «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам» — без проведения конкурсных процедур и по искусственно завышенной стоимости. В результате бюджету республики был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и МВД. Накануне дома и на работе у обвиняемых провели обыски, изъяли документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее по аналогичным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении самой предпринимательницы и директора концертного зала «Башкортостан». Оба фигуранта уже находятся под домашним арестом.

