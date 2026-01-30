Афера в сфере культуры в Башкирии: директоров филармонии и оркестра поймали на воровстве 15 млн рублей

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, фигуранты вступили в сговор с местной предпринимательницей. В нарушение законодательства о госзакупках они заключили с ней договоры на организацию двух крупных мероприятий — фестиваля «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам» — без проведения конкурсных процедур и по искусственно завышенной стоимости. В результате бюджету республики был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.