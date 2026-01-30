С омички взыскали 149 тысяч рублей за невозвращенные национальные костюмы

30 января пресс-служба судов Омской области сообщила, что с местной жительницы взыскали крупную сумму за невозвращение национальных костюмов.
В июне 2025 года женщина взяла у индивидуального предпринимателя в аренду сарафаны и кокошники. За суточное пользование одеждой фигурантка заплатила 1250 рублей, однако нарушила условия договора и не вернула вещи в срок. В итоге сумма задолженности за период просрочки достигла 125 тысяч рублей.
Иск рассматривали в порядке заочного производства, так как ответчица в суд не явилась. Требования бизнесмена были удовлетворены, с ответчицы постановили взыскать 149,1 тысячи рублей. В эту сумму вошли долг по арендной плате, неустойка и стоимость невозвращенного имущества. Решение пока не вступило в законную силу.
