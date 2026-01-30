С омички взыскали 149 тысяч рублей за невозвращенные национальные костюмы

Иск рассматривали в порядке заочного производства, так как ответчица в суд не явилась. Требования бизнесмена были удовлетворены, с ответчицы постановили взыскать 149,1 тысячи рублей. В эту сумму вошли долг по арендной плате, неустойка и стоимость невозвращенного имущества. Решение пока не вступило в законную силу.