Военный хирург рассказал о преимуществах жгута при наружных кровотечениях

«Наиболее часто жизнеугрожающие последствия ранений — это внутренние кровотечения, а также наружные кровотечения, где максимальное время для принятия действий не более 15 минут… Находившийся на снабжении с начала Великой Отечественной войны резиновый жгут Эсмарха создавал избыточное давление на ткани, несмотря на спасение жизни, часто приводил к тяжелым местным осложнениям и утратам конечностей. Ситуации, когда приходилось ампутировать конечности, были нередки, к сожалению. Разработанный военными медиками жгут-турникет, который накладывается намного проще и быстрее, дает более правильную равномерную компрессию, и, на сегодняшний день, безусловно включен в индивидуальные аптечки первой помощи», — сказал Крюков в ходе академических чтений РАН, посвященных современным проблемам и перспективам развития медицинских наук.